ЧМ-2018. Бельгия — Япония: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Японии на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

Встреча пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр — Маланг Дьедиу из Сенегала.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.

Япония: Кавасима, Нагатомо, Седзи, Йосида, Хасебе, Х. Сакаи, Осако, Инуи, Кагава, Харагути, Сибасаки.

Букмекеры в матче отдают преимущество сборной Бельгии. Коэффициент на ее триумф — 1,39. Победа Японии оценивается в среднем в 10,0. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

В четвертьфинале победитель этого матча встретится с командой Бразилии, которая ранее в 1/8 финала одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0. (фото) 0