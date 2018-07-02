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    Бельгия остановит хитрых «самураев»

    Бельгия — Япония. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 2 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Японии
    Прогноз на Бельгия — Япония
    Эден Азар
    В понедельник, 2 июля, сборная Бельгии сыграет с командой Японии в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Бельгия — Япония.
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    Бельгия

    Бельгийцы удивили в двух стартовых матчах ЧМ, поразив всех своей скоростью и мобильностью в атаке. И это — при довольно медленной защите и опорной зоне и посредственном уровне соперников (3:0 с Панамой и 5:2 с Тунисом). Отличительной чертой бельгийских атак стали неконтролируемые смены позиций.

    Лишь в одном матче с Тунисом мы не единожды могли наблюдать следующие рокировки: Азар-Лукаку, Менье-Мертенс, Лукаку-Менье, и почти каждый из переходов довольно отработан как с точки зрения подстраховки, так и эффективности в атакующей деятельности.

    В третьем туре Бельгия и Англия, которая также набрала 6 очков после двух матчей, сыграли резервными составами. Перед турниром казалось, что это будет один из самых интригующих поединков группового этапа, но обе сборные решили к третьему туру вопрос с выходом в плей-офф и оставили в запасе практических всех сильнейших.

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    • Бельгийские дублеры оказались сильнее английских, но запомнилась игра только благодаря меметичному празднованию Батшуайи.

    Проигравший при этом вышел, как кажется, в более легкую часть сетки матчей на вылет. Бельгийцы же угодили в крайне тяжелую половину турнирной сетки: на долю оказавшихся там сборных приходится 10 титулов чемпиона мира и 6 званий вице-чемпиона. В другой половине эти показатели гораздо скромнее: два титула (Испания и Англия) и один вице-чемпион.

    Япония

    Японии Акиры Нисино откровенно повезло — в третьем туре «воины Фудзи» проиграли Польше (0:1), но вышли в плей-офф благодаря принципу «фэйр-плей». Сенегал мог отправить японцев домой, но так и не взломал оборону Колумбии, при этом схлопотав на два «горчичника» больше.

    Но встреча третьего тура запомнилась даже не этим, а безответственностью японцев — когда они узнали о счете в параллельной игре, то просто начали катать мяч на своей половине поля, чему поляки, в общем-то, даже и не собирались препятствовать.

    Понимая, что «самураи» имеют меньшее число предупреждений, Нисино не придумал ничего лучше, кроме как дать команду контролировать мяч до финального свистка, невзирая на счет 0:1. К сожалению, такие вещи при подсчете коэффициента fair play не учитываются, и в 1/8 финала вышли именно японцы, оставив не лучшее впечатление.

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    Хотя Хонда и Ко не впечатлили и в двух стартовых матчах ЧМ — Колумбию они обыграли во многом благодаря удалению у «кофейщиков» уже на 4-й минуте, а с Сенегалом расписали ничью 2:2.

    Прогноз

    В чем к наставнику бельгийцев Роберто Мартинесу нет претензий, так это в форме лидеров. Вопросы остаются лишь по состоянию Дриса Мертенса, который пока не феерит на полях России.

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    • В то же время Эден Азар, де Брейне и Лукаку пребывают в крутейшей форме и организовали уже восемь голов. А бельгийский форвард конголезского происхождения вообще всерьез надумал сразиться с Криштиану Роналду за «золотую бутсу» турнира.

    Букмекеры считают, что именно эта тройка поможет «дьяволам» выйти в четвертьфинал: 1,41 — 4,80 — 9,40.

    Мы же уверены, что у парней Нисино не будет ни единого шанса — им воздастся за хитрость на групповом этапе. Прогноз: ставим на победу Бельгии с форой -1,5 за 2,17 и победу «дьяволов» в тайме и матче за 2,05. 0

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