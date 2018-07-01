Короче, ЧМ. 30 июня и 1 июля

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Самая дорогая сборная ЧМ-2018 (Transfermarkt оценил Францию в 1,299 млрд долларов) одержала волевую победу над Аргентиной Лионеля Месси (216,4 миллиона долларов). Было увлекательно, горячо и осень красиво — 4:3 (фото, видео). Одним из героев встречи стал 19-летний вундеркинд Килиан Мбаппе, чьи рывки утомили аргентинских защитником еще в первом тайме — тогда он заработал пенальти, который реализовал Антуан Гризманн. Во второй половине Мбаппе оформил дубль, помог своей команде одержать волевую победу и отправил домой Лионеля Месси, для которого, возможно, это был последний матч в футболке национальной команды.

Хочу знать больше! Мбаппе отправил Месси домой в лучшем матче ЧМ-2018

А затем пришло время прощаться с Россией еще одного короля — Криштиану Роналду и его Португалия уступили Уругваю, ведомому Эдинсоном Кавани, — 1:2 (фото, видео). Уже на 7-й минуте Кавани головой завалил мяч в сетку с паса Суареса, затем забил лучший гол ЧМ по версии Василия Уткина, а в концовке для большего драматизма получил травму. Роналду? А что Роналду? Он едет домой вслед за Месси. Теперь за кубок мира поборются сборные, которые не стоят в тени своих лидеров.

Это всё?

Семь из восьми ударов в створ в матче Франция — Аргентина стали голами. Так бы во всем плей-офф!

Что сегодня?

Сегодня определятся еще два участника 1/4 финала.

Испания — Россия. В обороне у Испании порядка мало, и в этом — наш шанс. Фланговые защитники Альба и Карвахаль, увлекаясь атакой, не всегда успевают вернуться на свою половину, а страхующий их Бускетс не может быть в нескольких местах одновременно. Так что если мы воспользуемся оплошностями, которые у «ла рохи» точно будут, то можем стать авторами большущей сенсации.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Хорватия — Дания. Хорватия — явный фаворит, она гораздо круче выглядит на этом турнире. И хотя исторически Дания — не самый приятный соперник для хорватов, в успех северян не верится ни под каким соусом. Им очень повезло в группе, особенно в противостоянии с перуанцами и австралийцами, но точно не повезет сегодня.

Кстати, где смотреть?

Испания — Россия — Россия-1, 17:00

Хорватия — Дания — Первый канал, 20:40

Это всё интересно, хочу ещё! Дневник ЧМ-2018. Роналду и Месси едут домой, Кавани и Мбаппе стреляют дуплетом

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