ЧМ-2018. Хорватия — Дания: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы сборных Хорватии и Дании на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Главный арбитр — Нестор Питана из Аргентины.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.

Дания: Шмейхель, Кьер, Кнудсен, Кристенсен, Йоргенсен, Далсгор, Делейни, Эриксен, Брайтвайт, Поульсен, Корнелиус.

Букмекеры в матче отдают преимущество сборной Хорватии. Коэффициент на ее триумф — 1,98. Победа Дании оценивается в среднем в 4,70. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0