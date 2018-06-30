Павар: Я до сих пор в шоке от победы над Аргентиной

Бенжамен Павар
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«Я до сих пор в шоке от такого результата. Не ожидал забить такой мяч, это же чемпионат мира. Я доволен.
Мы прилагали все усилия, чтобы достичь такого уровня, и наши старания обернулись успехом. Я не так часто забиваю. Надеюсь, у меня ещё будет шанс забить в следующей игре.
Мы уверены в своих силах. Такой результат мотивирует нас продолжать и показать лучшую версию себя.
Мы доказали, что являемся построенной командой, и подойдём к следующему матчу с новыми силами.
У Аргентины сильная команда с опытными игроками, такими как Месси и Ди Мария. Это была непростая игра. Все увидели хороший спектакль.
Главное, что мы достигли цели. Теперь нужно показать лучшую версию команды в следующей игре», — передаёт слова Павара «Чемпионат». 0