Павар: Я до сих пор в шоке от победы над Аргентиной

Защитник сборной Франциипрокомментировал победу над национальной командной Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Я до сих пор в шоке от такого результата. Не ожидал забить такой мяч, это же чемпионат мира. Я доволен.

Мы прилагали все усилия, чтобы достичь такого уровня, и наши старания обернулись успехом. Я не так часто забиваю. Надеюсь, у меня ещё будет шанс забить в следующей игре.

Мы уверены в своих силах. Такой результат мотивирует нас продолжать и показать лучшую версию себя.

Мы доказали, что являемся построенной командой, и подойдём к следующему матчу с новыми силами.

У Аргентины сильная команда с опытными игроками, такими как Месси и Ди Мария. Это была непростая игра. Все увидели хороший спектакль.

Главное, что мы достигли цели. Теперь нужно показать лучшую версию команды в следующей игре», — передаёт слова Павара «Чемпионат». 0