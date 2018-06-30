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    Модрич: Пришло время сборной Хорватии повторить результат ЧМ-1998

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    Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич заявил, что для его поколения пришло время повторить успех национальной команды, завоевавшей на чемпионате мира 1998 года бронзовые медали.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    Сборная Хорватии заняла первое место в группе D. Команда Златко Далича выиграла все три матча на групповом этапе. В 1/8 финала хорваты встретятся с датчанами. Матч состоится 1 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 мск.

    «Это важный для нас матч. Мы прекрасно играли в группе, можем гордиться этим, но завтрашний матч заставляет забыть все, что было раньше.

    Пришло время, чтобы наше поколение повторило результат 1998 года. Мы способны на это, доказали это своим выступление в группе. Если завтра будем одной командой, нам удастся преодолеть первый раунд плей-офф.

    Мне не нравится сравнивать кого-то с собой. Кристиан Эриксен — первоклассный футболист, он провел чудесный сезон в "Тоттенхэме".

    Это самый важный игрок в сборной Дании. Успех в завтрашнем матче будет зависеть от командной игры, а не от отдельных футболистов», — приводит слова Модрича «Р-Спорт».

    Хорваты на групповом этапе одержали три победы в трех играх, забив семь мячей и пропустив один гол.

    «Мы играем единым монолитом, как команда. Сам по себе тот факт, что датчане не проигрывают 18 матчей подряд, красноречиво говорит об их качествах.

    Но мы полагаемся на себя и продолжим траекторию, которую начали ранее на турнире. В плей-офф чемпионата мира мы покажем футбол, который показывали на групповом этапе.

    Это совпадение, что игрок, приходящий на пресс-конференцию, на следующий день забивает гол в матче. Это не очень важно, кто забьет завтра.

    Важно, чтобы наша команда хорошо выступила и прошла дальше в плей-офф, тогда все будут рады. Посмотрим, продолжится ли традиция. Если нет, то я отключусь от социальных сетей», — добавил хавбек сборной Хорватии. 0

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