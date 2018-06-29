Дилэйни: У хорватов есть слабости, и мы будем их использовать

Полузащитник сборной Даниизаявил, что, несмотря на силу Хорватии, у нее есть слабые стороны, которыми можно воспользоваться.

Датчане и хорваты встретятся 1 июля в Нижнем Новгороде в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

«Сборная Хорватии удивила меня. Если посмотрите на их полузащиту, то увидите, что там собраны одни звезды футбола. Но у них все равно есть слабости, и мы будем их использовать.

Если вы отправите Кристиана Эриксена в "Барселону", то он там тоже засверкает. Для того, чтобы Кристиан сверкал в сборной, мы должны сыграть должным образом, так же, как играли с Францией.

Мы уже решили, что будем играть в более расчетливый футбол, чтобы не позволять сопернику что-то создавать на поле», — цитирует пресс-служба ФИФА слова Дилейни.

Напомним, датчане заняли заняли в своей группе второе место, набрав пять очков. Хорваты стали первыми с девятью очками. 0