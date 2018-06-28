ЧМ-2018. Сенегал — Колумбия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Сборныеназвали стартовые составы на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Милорад Мажич из Сербии.

Сенегал: Н'Диайе, Кулибали, Сабали, Гассама, Гейе, Сане, Куяте, Мане, Сарр, Ньянг, Бальде

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Д. Санчес, К. Санчес, Хамес, Куадрадо, Урибе, Кинтеро, Фалькао

Напомним, после двух матчей у Сенегала — 4 очка, у Колумбии — 3 очка. Также в группе Н 4 очка набрала Япония, а у Польши — 0 очков.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Букмекеры считают фаворитом матча сборную Колумбии. На ее успех можно поставить с коэффициентом 1,85. Победа Сенегала оценивается коэффициентом 4,80. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0