Сенегал – Колумбия. Прогноз и ставки на матч последнего тура группового раунда чемпионата мира по футболу 28 июня

В последнем туре группы Н чемпионата мира по футболу сборная Сенегала 28 июня примет сборную Колумбии. Начало игры в 17:00 по Москве. Прогноз на Сенегал – Колумбия.

Сенегал

Внезапно этот матч может стать самым интересным в группе Н. Африканские футболисты с первого матча начали удивлять. За первые 45 минут поединка против Польши не было ни одного удара в створ ворот от обеих команд. Тем не менее, счет после первого тайма был 1:0 в пользу Сенегала. Магия.

Готовьтесь ломать свои стереотипы. Африканцы не самые выносливые футболисты планеты. По крайней мере, сенегальцы не таковы. Во вторых половинах матчей чемпионата мира «львы Теранги» несколько «садились» и не могли показывать уровень.

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Против Польши еще куда не шло: меньше владение (37% против 45%), меньше ударов (3 против 5-ти), но выше точность (2 в створ). А вот против Японии – всего одно попадание из семи «выстрелов» за вторые 45 минут.

Колумбия

Если бы не красная карточка Санчесу на третьей минуте первого матча сборной Колумбии против японцев… Впрочем, пословицу про «если бы да кабы» все знают. Отметим только, что первый тайм против азиатского гранда «кофейщики» играли здорово.

Вдесятером они нанесли столько же ударов (5), были точнее (3-2 по ударам в створ) и даже заработали больше фолов на себе, чем соперник (9). Забив гол, подопечные Хосе Пекермана решили закрыться и сохранить синицу в руках. За что и получили.

Еще одна заметка о Колумбии по двум групповым матчам – южноамериканцы учатся на своих ошибках. В матче против поляков «триколоры» не стали закрываться после гола в унылом первом тайме. А наоборот, добавили остроты и вколотили еще два гола.

Прогноз

Интересный факт: сборная Сенегала все три гола пропустила под занавес тайма. Один в промежуток 31-45 минуты, еще два – в промежуток 76-90 минуты. Это «добавочка» к утверждению о выносливости африканцев.

Прикольно, что два гола из четырех колумбийцы забили как раз в один из промежутков – 31-45 минуты. Возможно, случайность. Но чтобы перестраховаться и не упустить возможность, поставим на «Обе забьют» за 1,90. 0