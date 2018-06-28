Кабальеро: Получал угрозы, но теперь моя ошибка стала анекдотом

Голкиперрассказал об угрозах со стороны фанатов после своей результативной ошибки в матче против

Об этом Кабальеро написал в своем Instagram.

«Стало спокойнее. После положительного результата сборной и выхода в плей-офф моя ошибка стала анекдотом. Я готов принять множество вещей в связи с моей неудачей. Но я получил неуважение, плохие пожелания и угрозы по отношению ко мне и моей семье. Такое ужасное отношение никак мне не помогло.

Я благодарю всех, кто был рядом в этот момент и кто осмелился и написал мне. Я всегда знал, что значит играть в футболке Аргентины. Спасибо всем, кто всегда со мной и моей семьей», — написал Кабальеро.

Напомним, после ошибки в матче с Хорватией Кабальеро не появился на поле в поединке с Нигерией. Место в воротах аргентинской сборной занял Франко Армани. 0