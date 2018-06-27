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    Саутгейт: Очень удивлен, что Германия не вышла из группы на ЧМ

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что очень удивлен тем, что действующие чемпиона мира немцы не смогли выйти из группы на турнире в России.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
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    Сборная Германии в среду проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 и завершила выступление на чемпионате мира, заняв четвертое место в группе.

    «Конечно, я очень удивлен. В прошлом году на Кубке конфедераций они привезли молодую команду, но они в какой-то части игр вели. Сейчас очень сложно видеть то, что с ними произошло.

    Но Германия – хорошая команда, они провели неплохие игры. Это чемпионы мира, и мы внимательно следили за их игрой и тактикой, и это повлияло на нас», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.

    В заключительном матче группового этапа команда Англии сыграет с бельгийцами. Матч пройдет 28 июня в Калининграде.

    «Приятно, что мы получаем поддержку от Дэвида Бекхэма, от наших бывших игроков… Все болельщики, которые приехали в Россию из Англии вели хорошо себя.

    Те опасения, которые существовали раньше, не обоснованы. Нас тут очень тепло приняли как команду. Никаких проблем нет. Мы чувствуем поддержку болельщиков.

    Все стадионы, на которых мы уже побывали, потрясающие. Да и атмосфера в России на чемпионате мира отличная»«, — цитирует Саутгейта "Р-Спорт".

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В первых двух матчах турнира команда Саутгейта обыграла сборную Туниса (2:1) и разгромила панамцев (6:1).

    После двух туров на счету сборной Англии 6 очков, она досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. 0

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