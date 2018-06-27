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    Нойер: Вы не увидели настоящую сборную Германии

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    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер считает, что команда не показала свой потенциал на чемпионате мира-2018.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер
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    Немцы в матче 3-го тура группы F уступили команде Кореи (0:2) и заняли последнее место в группе.

  • ЧМ-2018. Южная Корея — Германия 2:0
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    • «Конечно, мы расстроены, что не победили. Как может быть иначе? Ни в одной из трех игр вы не увидели настоящую Германию. Ту, которую боятся соперники.

    Если команда выигрывает у Швеции на 95-й минуте, а в остальных матчах проигрывает и не создает моментов, то о чем можно говорить? Даже если бы мы вышли, соперники бы нас не боялись.

    Мы чемпионы мира, против нас всегда особый настрой. Да и на таких турнирах не бывает слабых соперников. Не знаю, что с нами случилось.

    Никогда не знаешь, в какой форме будет команда к чемпионату мира. Просто готовились к турниру. Сложно говорить об этом.

    Но если говорить об игре, то согласен с Левом, что нам не хватило скорости и легкости», — сказал Нойер изданию «Спорт-Экспресс». 0

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