Нойер: Вы не увидели настоящую сборную Германии

Вратарь сборной Германиисчитает, что команда не показала свой потенциал на чемпионате мира-2018.

Немцы в матче 3-го тура группы F уступили команде Кореи (0:2) и заняли последнее место в группе.

«Конечно, мы расстроены, что не победили. Как может быть иначе? Ни в одной из трех игр вы не увидели настоящую Германию. Ту, которую боятся соперники.

Если команда выигрывает у Швеции на 95-й минуте, а в остальных матчах проигрывает и не создает моментов, то о чем можно говорить? Даже если бы мы вышли, соперники бы нас не боялись.

Мы чемпионы мира, против нас всегда особый настрой. Да и на таких турнирах не бывает слабых соперников. Не знаю, что с нами случилось.

Никогда не знаешь, в какой форме будет команда к чемпионату мира. Просто готовились к турниру. Сложно говорить об этом.

Но если говорить об игре, то согласен с Левом, что нам не хватило скорости и легкости», — сказал Нойер изданию «Спорт-Экспресс». 0