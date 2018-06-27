«Милан» обжалует решение УЕФА об отстранении от еврокубков

Итальянский футбольный клуб «Милан» подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА отстранить клуб на один сезон от еврокубков за несоблюдение правил финансового fair play (FFP).

После решения УЕФА «Милан» не сможет выступить в предстоящем розыгрыше Лиги Европы, куда пробился по итогам чемпионата Италии сезона-2017/18.

«Футбольный клуб "Милан" поручил своей юридической группе обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

"Милан" безусловно верит, что CAS услышит аргументы клуба и воздержится от последующих комментариев до слушаний», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

В декабре 2017 года стало известно, что следственная палата УЕФА по соблюдению правил FFP не стала заключать добровольное соглашение с «Миланом», на которое подавал заявку итальянский клуб.

В мае 2018 года следственная палата комитета по финансовому контролю клубов (CFCB) УЕФА передала дело «Милана» по несоблюдению правил FFP в судебную палату комитета. 0