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    • «Милан» обжалует решение УЕФА об отстранении от еврокубков
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    «Милан» обжалует решение УЕФА об отстранении от еврокубков

    Милан Серия A Футбол Италии УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Календарь Серии А
    Итальянский футбольный клуб «Милан» подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА отстранить клуб на один сезон от еврокубков за несоблюдение правил финансового fair play (FFP).

    «Милан»
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    После решения УЕФА «Милан» не сможет выступить в предстоящем розыгрыше Лиги Европы, куда пробился по итогам чемпионата Италии сезона-2017/18.

  • «Милан» исключен из еврокубков на один сезон
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    • «Футбольный клуб "Милан" поручил своей юридической группе обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    "Милан" безусловно верит, что CAS услышит аргументы клуба и воздержится от последующих комментариев до слушаний», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

    В декабре 2017 года стало известно, что следственная палата УЕФА по соблюдению правил FFP не стала заключать добровольное соглашение с «Миланом», на которое подавал заявку итальянский клуб.

    В мае 2018 года следственная палата комитета по финансовому контролю клубов (CFCB) УЕФА передала дело «Милана» по несоблюдению правил FFP в судебную палату комитета. 0

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