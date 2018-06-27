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    • «Милан» исключен из еврокубков на один сезон
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    «Милан» исключен из еврокубков на один сезон

    Серия A Футбол Италии Милан Календарь Серии А
    Итальянский «Милан» отстранен от участия в еврокубках на один сезон, о чем сообщила пресс-служба УЕФА.

    «Милан» нарушил правила финансового фэйр-плей
    «Милан» нарушил правила финансового фэйр-плей
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    «Россонери» сохранили за собой право на апелляцию в течение десяти дней.

    Причиной такого решения является нарушение правил финансового фэйр-плей. Ранее УЕФА отказался принимать от клуба соглашение по урегулированию проблем с соблюдением необходимых правил.

    Клуб исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (2018/19, 2019/20).

    В прошлом сезоне «Милан» занял шестое место в Серии А и добыл путевку в Лигу Европы. 0

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