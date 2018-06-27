Хуммельс: В сборной Германии кризис, хоть пока и маленький

Сборная Германии по футболу находится в кризисе, хотя пока и в незначительном, заявил защитник команды Матс Хуммельс.

Действующие чемпионы мира немцы в среду в Казани проиграли команде Южной Кореи со счетом 0:2 и завершили выступление на турнире в России, заняв четвертое место в группе.

«Это кризис, хоть пока и маленький, мы заняли четвертое место в группе. Конечно, мы такого не ожидали.

Я бы не сказал, что мы до этого доминировали, выиграли всего один турнир (ЧМ-2014 — ред.).

Мы хотели повторить свой успех, но мы не показали свой уровень. Сегодня мы не смогли вытащить второй матч подряд.

Мы сильно разочарованы/ Возлагали большие надежды на этот турнир. Но мы не смогли показать хорошую игру ни в одном из матчей, не показали свой стиль.

Я не могу объяснить, что мы делали не так, почему у нас не получилось. У нас были моменты, мой сегодняшний нереализованный шанс будет меня преследовать пару недель точно», — циирует Хуммельса «Р-Спорт». 0