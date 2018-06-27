Чо Хёну: Разочарованы, что победа над Германией не помогла выйти в плей-офф

Голкипер сборной Южной Кореизаявил, что многие футболисты его команды плакали после победного матча группового этапа чемпионата мира с командой Германии, узнав, что это результат не позволил им выйти в плей-офф.

Корейцы в среду в Казани в заключительной встрече группового этапа обыграли немцев со счетом 2:0, но не вышли в плей-офф турнира, так как в параллельном матче шведы обыграли мексиканцев (3:0).

«Все мы и тренерский штаб играли для корейского народа. Только после финального свистка мы узнали счет параллельного матча. Мы были разочарованы, что не смогли пройти дальше, так что многие плакали.

Уверен, что, если бы играли наши другие вратари, то они сыграли бы не хуже меня. Я же хочу дальше развиваться и расти», — цитирует Чо Хёну «Р-Спорт».

Голкипер отразил шесть ударов от немцев и стал лучшим игроком матча. 0