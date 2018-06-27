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    Месси поселится в отеле с видом на огромный портрет Роналду

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Португалии Португалия Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Казани будет жить в отеле, окна которого выходят на огромное граффити с изображением лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Граффити с изображением Роналду
    Граффити с изображением Роналду
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    Данное граффити появилось на стене соседнего с отелем дома в 2017 году — перед приездом португальской сборной на Кубок Конфедераций.

    Как сообщает «Бизнес ONLINE», у лидера сборной Аргентины Лионеля Месси есть шанс не видеть Роналду только в том случае, если он поселится в самый дальний номер. Однако по данным СМИ, Месси будет жить в президентском люксе, окна которого как раз выходят на портрет Роналду.

    Отметим, что аргентинская сборная не может выбрать другой отель, так как второй доступный вариант для проживания уже заняла сборная Франции.

    Матч Аргентина — Франция пройдет на «Казань Арене» 30 июня 0

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