Месси поселится в отеле с видом на огромный портрет Роналду

перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Казани будет жить в отеле, окна которого выходят на огромное граффити с изображением лидера

Данное граффити появилось на стене соседнего с отелем дома в 2017 году — перед приездом португальской сборной на Кубок Конфедераций.

Как сообщает «Бизнес ONLINE», у лидера сборной Аргентины Лионеля Месси есть шанс не видеть Роналду только в том случае, если он поселится в самый дальний номер. Однако по данным СМИ, Месси будет жить в президентском люксе, окна которого как раз выходят на портрет Роналду.

Отметим, что аргентинская сборная не может выбрать другой отель, так как второй доступный вариант для проживания уже заняла сборная Франции.

Матч Аргентина — Франция пройдет на «Казань Арене» 30 июня 0