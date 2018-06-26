Шатов не удивится выходу сборной России в полуфинал

Полузащитник «Зенита»не считает, что сборная России вышла из группы на ЧМ-2018 только потому, что у нее были слабые соперники.

«Сейчас все научились играть, даже самые маленькие страны. Все тактически грамотны, физически готовы, так что так просто ни у кого не выиграть. Посмотрите на ту же Испанию против Ирана или Португалию с Марокко. Можно такие же параллели проводить, но легких побед там не было.

Я вообще считаю, что, например, Португалия против Марокко победы и не заслуживала. Так что нельзя говорить, что у кого-то соперники были легче. Главное — что победили, что футбол был красивым, мячей забили много. И один матч с Уругваем — точно не показатель. А когда ты выходишь из группы, когда начинаются игры на вылет, ожидать можно всего, чего угодно.

Я не удивлюсь даже если наша сборная дойдет до полуфинала. Главное — преодолеть первый барьер. А дальше можно ожидать всего, чего угодно. Это наша родная страна, наши стадионы, наши болельщики. Пример Португалии на Евро показывает: у них не было ни одной победы в основное время, все в добавленное или по пенальти, и в итоге титул. Почему мы не можем повторить такой путь?», — приводит слова Шатова официальный сайт «Зенита». 0