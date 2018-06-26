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    Кейруш: В правилах не написано, что Месси или Роналду могут играть локтями

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    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после ничьей в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Португалии (1:1) выразил мнение, что португальского нападающего Криштиану Роналду после видеоповтора на 83-й минуте нужно было удалять, а не наказывать желтой карточкой.

    Карлуш Кейруш
    Карлуш Кейруш
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    «Это была настоящая игра. Мы достойно выступали, дуэль за дуэлью. Играли с лучшими командами, демонстрировали дисциплину. Мы контролировали игру и должны были победить. Просто заслужили ее по духу. Думаю, португальцы сделают выводы. Я не мог их поддерживать до этого матча. Но теперь я их болельщик.

    Что касается судейства, то у меня есть свое мнение, оно четко сформировано. Но мне нужно взвешивать свои слова. Когда назначается пенальти, градус игры растет. У меня температура тела зашкаливала за 40 градусов, поэтому я и снял пиджак. А вышел подальше, потому что хотел увидеть то, что и все. Имею в виду повтор эпизода. Португалия будет против меня, но удар локтем — это красная карточка. Нельзя быть немножко беременной. Или да, или нет. Это не вопрос судейства, это вопрос отношения. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть. Мы не жаловались на судейство. Но у нас есть право знать, что происходит. Вы знаете, сколько иранцы пожертвовали денег, чтобы приехать сюда?

    Если у нас есть VAR, нельзя допускать человеческого фактора. Огромные деньги потрачены, а 5-6 человек сидят внутри и не могут взять на себя ответственность. Как Понтий Пилат прикрывают одно место. Не знаю, что будет в Португалии, но истину надо уважать. Тем более после Южной Африки меня и так там ругают. VAR не работает, мы могли пробить еще один пенальти. Если вы используете систему, чтобы делать дополнительные ошибки — это за гранью. Желтая карточка? Это смешно! Тем не менее, я поздравляю Португалию. Пусть она выйдет в финал.

    Роналду не удалили, потому что он звезда? А спросите тех, кто совещался в этой комнате. Вы — пресса, задайте вопрос. Как судья сможет объяснить, почему он показал Криштиану красную? Я люблю Роналду, но вы объясните, кто судья. Я люблю Инфантино и поддерживаю его, но пусть народ увидит. Это игра для болельщиков все-таки», — передает слова Кейруша Sport24. 0

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