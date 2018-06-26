Лёв: В матче с корейцами мы будем играть иначе, чем со шведами

Главный тренер сборной Германиизаявил, что его команда в заключительном матче группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи изменит свою игру по сравнению с встречей со шведами.

Матч сборных Германии и Южной Кореи пройдет в среду в Казани.

«В матче с южнокорейцами мы будем играть несколько иначе, чем со шведами, исходя из этого мы будем выбирать стартовый состав.

Я не знаю, какие у нас шансы на победу или какие шансы у наших соперников. Мы будем следить за параллельным матчем и реагировать должным образом.

Но нам точно надо победить и забить на два гола больше, чем соперник. Это все, о чем я думаю. Мы постараемся держать все в наших руках завтра.

У корейцев есть не только Сон Хынмин, но и другие хорошие игроки. Они неплохо бегают в контратаки, они пытаются перехватывать мячи в центре поля, и у них есть очень быстрые игроки.

Мы сделали много ошибок в матче с мексиканцами, сыграли лучше со шведами, и теперь нам никак нельзя терять мяч в центре поля», — цитирует тренера «Р-Спорт».

В день матча в Казани ожидается жаркая погода.

«Конечно, физическая выносливость очень важна, а завтра будет около 30 градусов жары. В матче со шведами мы показали, что даже в жару мы можем усиливать свое давление по ходу матча.

Так что завтра у нас проблем с этим не будет», — отметил Лёв. 0