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    Лёв: В матче с корейцами мы будем играть иначе, чем со шведами

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что его команда в заключительном матче группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи изменит свою игру по сравнению с встречей со шведами.

    Йоахим Лёв
    Йоахим Лёв
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    Матч сборных Германии и Южной Кореи пройдет в среду в Казани.

    «В матче с южнокорейцами мы будем играть несколько иначе, чем со шведами, исходя из этого мы будем выбирать стартовый состав.

    Я не знаю, какие у нас шансы на победу или какие шансы у наших соперников. Мы будем следить за параллельным матчем и реагировать должным образом.

    Но нам точно надо победить и забить на два гола больше, чем соперник. Это все, о чем я думаю. Мы постараемся держать все в наших руках завтра.

    У корейцев есть не только Сон Хынмин, но и другие хорошие игроки. Они неплохо бегают в контратаки, они пытаются перехватывать мячи в центре поля, и у них есть очень быстрые игроки.

    Мы сделали много ошибок в матче с мексиканцами, сыграли лучше со шведами, и теперь нам никак нельзя терять мяч в центре поля», — цитирует тренера «Р-Спорт».

    В день матча в Казани ожидается жаркая погода.

    «Конечно, физическая выносливость очень важна, а завтра будет около 30 градусов жары. В матче со шведами мы показали, что даже в жару мы можем усиливать свое давление по ходу матча.

    Так что завтра у нас проблем с этим не будет», — отметил Лёв. 0

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