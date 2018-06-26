Лёв: В матче с корейцами мы будем играть иначе, чем со шведами

Матч сборных Германии и Южной Кореи пройдет в среду в Казани.
«В матче с южнокорейцами мы будем играть несколько иначе, чем со шведами, исходя из этого мы будем выбирать стартовый состав.
Я не знаю, какие у нас шансы на победу или какие шансы у наших соперников. Мы будем следить за параллельным матчем и реагировать должным образом.
Но нам точно надо победить и забить на два гола больше, чем соперник. Это все, о чем я думаю. Мы постараемся держать все в наших руках завтра.
У корейцев есть не только Сон Хынмин, но и другие хорошие игроки. Они неплохо бегают в контратаки, они пытаются перехватывать мячи в центре поля, и у них есть очень быстрые игроки.
Мы сделали много ошибок в матче с мексиканцами, сыграли лучше со шведами, и теперь нам никак нельзя терять мяч в центре поля», — цитирует тренера «Р-Спорт».
В день матча в Казани ожидается жаркая погода.
«Конечно, физическая выносливость очень важна, а завтра будет около 30 градусов жары. В матче со шведами мы показали, что даже в жару мы можем усиливать свое давление по ходу матча.
Так что завтра у нас проблем с этим не будет», — отметил Лёв. 0