Гризманн извинился за скучный футбол в матче с Данией

Полузащитник сборной Франциипринес извинения болельщикам, которых разочаровал матч чемпионата мира с командой Дании.

Встреча группового этапа между командами Франции и Дании, прошедшая на стадионе «Лужники» при аншлаге, завершилась со счетом 0:0.

Это первая нулевая ничья на чемпионате мира-2018. Болельщики освистали футболистов после финального свистка.

«Мы старались получить преимущество в первом тайме, создавали моменты. Дания не хотела тратить много сил, мы тоже.

Мы в 1/8 финала, это самое главное. Мы играли, были сосредоточены на матче. Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков.

Сейчас будем отдыхать и готовиться к следующей игре. Кого бы хотелось видеть в соперниках дальше? Нам все равно», — сказал Гризманн агентству «Р-Спорт». 0