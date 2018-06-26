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    Болельщик сборной ДанииРазочаровали публику. Дания и Франция отметились первой нулевой ничьей
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    Гризманн извинился за скучный футбол в матче с Данией

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    Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн принес извинения болельщикам, которых разочаровал матч чемпионата мира с командой Дании.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    Встреча группового этапа между командами Франции и Дании, прошедшая на стадионе «Лужники» при аншлаге, завершилась со счетом 0:0.

    Это первая нулевая ничья на чемпионате мира-2018. Болельщики освистали футболистов после финального свистка.

    «Мы старались получить преимущество в первом тайме, создавали моменты. Дания не хотела тратить много сил, мы тоже.

    Мы в 1/8 финала, это самое главное. Мы играли, были сосредоточены на матче. Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков.

    Сейчас будем отдыхать и готовиться к следующей игре. Кого бы хотелось видеть в соперниках дальше? Нам все равно», — сказал Гризманн агентству «Р-Спорт». 0

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