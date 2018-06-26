СМИ: «Ювентус» заморозил переговоры по Головину

временно приостановил переговоры по возможному трансферу полузащитника, передает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, туринцы приняли такое решение из-за повышения цены на игрока после его выступления на чемпионате мира. Кроме того, у «Юве» появились конкуренты, что только мешает процессу переговоров с москвичами.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Барселоны», «Челси», «Арсенала» и «Монако».

В минувшем сезоне Головин провел 49 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

В настоящий момент он выступает на домашнем чемпионате мира, где отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. 0