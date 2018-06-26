Эззатоллахи пока не знает, останется ли в «Ростове»

Полузащитник сборной Иранапризнался, что пока не знает, останется ли в «Ростове».

«Пока не знаю, у меня договор с "Ростовом", потом нужно будет обсудить этот вопрос. Пока не разговаривал на данную тему с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным", – цитирует 'Р-Спорт' Эззатоллахи.

Эззатоллахи в сезоне-2017/18 выступал на правах аренды за пермский 'Амкар'.

Сборная Ирана в понедельник в Саранске сыграла вничью с командой Португалии (1:1) в матче группового этапа чемпионата мира и завершила выступление на турнире в России, заняв третье место в группе B.

'Мы думали о том, что в случае выхода в 1/8 финала мы будем играть или с Россией, или с Уругваем. Надеялись на это. Но нам это не удалось.

Я сторонник того, чтобы поддерживать сильные команды. Если Россия будет показывать хороший результат, я буду за нее радоваться. Я сторонник хороших команд', — сказал Эзатолахи в ответ на вопрос, будет ли он в дальнейшем поддерживать сборную России на мундиале. 0