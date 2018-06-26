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    Болельщик сборной ДанииРазочаровали публику. Дания и Франция отметились первой нулевой ничьей
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    Дешам: Матч Дания — Франция в конце был немного скучным

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что его команда достигла главной цели в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Дании (0:0).

    Дидье Дешам
    Дидье Дешам
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    В игре была зафиксирована первая нулевая ничья ЧМ-2018, французы и датчане вышли в плей-офф.

    «Цель достигнута, первое место — самое главное. Сам матч в конце был немного скучным, Дании тоже подходил этот результат.

    Они хорошо защищались, не думаю, что датчане не хотели побеждать, но чем дальше продвигался матч, тем они играли осторожнее. Видимо, знали результат параллельного матча.

    У Дании очень непростая команда, защищаются плотно, создают возможности. У нас было 6-7 голевых моментов, при этом нам не хотелось никаких рисков. Мы добились результата, который был нужен.

    Если бы мы играли быстрее, все могло получиться по-другому. Я дал отдохнуть многим игрокам, теперь у нас максимально гибкий выбор на плей-офф.

    Поговорили с Ллорисом, он номер один, сыграл два матча. Решили дать ему немного отдохнуть.

    Стив Манданда отличный вратарь, не хочу его обидеть, но скажу: ему 33 года и вряд ли у него будет еще чемпионат мира.

    Это не подарок, но было бы логично предложить ему сыграть на турнире. Он прекрасно ответил на предложение», — цитирует «Р-Спорт» Дешама. 0

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