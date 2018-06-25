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    ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
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    Россия дважды пропустила от Уругвая и осталась в меньшинстве в первом тайме

    Уругвай — Россия 2:0 после первого тайма

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    В Самаре завершился первый тайм матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Уругвая и России.

    Луис Суарес
    Луис Суарес
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    К перерыву уругвайская сборная ведет в счете — 2:0.

    Уругвай вышел вперед на 10-й минуте матча. Южноамериканцы заработали стандарт прямо перед линией штрафной, и Луис Суарес точно пробил со штрафного в нижний угол ворот.

    На 23-й минуте матча Уругвай увеличил преимущество в счете — после удара Диего Лаксаля мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева залетел в угол ворот.

    На 36-й минуте россияне остались вдесятером — Игорь Смольников получил вторую желтую карточку.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
  • 78 фото
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    • Напомним, в этой встрече решается судьба первого места в группе А.

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