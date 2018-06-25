Уругвай — Россия 2:0 после первого тайма

Луис Суарес
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К перерыву уругвайская сборная ведет в счете — 2:0.
Уругвай вышел вперед на 10-й минуте матча. Южноамериканцы заработали стандарт прямо перед линией штрафной, и Луис Суарес точно пробил со штрафного в нижний угол ворот.
На 23-й минуте матча Уругвай увеличил преимущество в счете — после удара Диего Лаксаля мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева залетел в угол ворот.
На 36-й минуте россияне остались вдесятером — Игорь Смольников получил вторую желтую карточку.
Напомним, в этой встрече решается судьба первого места в группе А.
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