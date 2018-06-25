Табарес: Россия не так сильно на нас давила, хотя и пыталась

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес оценил игру команды России в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 (3:0).

«Мы удовлетворены результатом, которого добилась команда. Мы хотели улучшить свою игру. Проверили свои силы — и они, как вы видите, у нас есть. Россия не так сильно на нас давила, хотя она пыталась делать это.

Мы нажали на соперника в первом тайме и, думаю, могли забить еще больше. У нас все-таки недостаточно опыта, поэтому нам не удалось на контратаках реализовать свои возможности.

Иногда во время голевых моментов неточно отдавали пасы. Нам надо улучшить этот компонент. Впереди матч 1/8 финала, и любая игра будет трудна.

Кавани и Суарес оба забили. Это очень важно. Важно, чтобы нападающие забивали. Они чувствуют себя комфортно, только когда забивают.

Не говорю, что они должны играть как индивидуалисты. Просто забивающий форвард приносит команде очень большую пользу.

За ними есть и другие игроки — Макси Гомес, например, который тоже забивает. Думаю, и они внесут свой вклад в результативность.

Мы заняли первое место в группе. И крупно выиграли — 3:0. Хорошо, что нам не забили, это было очень важно. Иногда в конце устаешь, пропускаешь.

Моя команда вся играла от штрафной до штрафной как единый коллектив. Мы выполнили план, который разработали и согласовали с игроками.

Слава богу, смогли завершить три атаки голами. Но давайте не будем забывать, что это был очень трудный матч. Россия играет не просто в очень хороший футбол, но и дома — весь стадион за нее! Очень рад, что это нас не отвлекло.

Для меня самое главное, чаша Грааля, если можно так сказать, — баланс, равновесие. Когда атакуем, надо это делать грамотно. Мы играли сбалансированно.

Российская сборная сделала все, чтобы разрушить нашу игру. Ее надо за это похвалить. Они нас тоже удивили, особенно когда изменили состав игроков, особенно имею в виду 17-го номера (отсутствие Головина. — Прим. LiveSport.Ru).

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Потом России пришлось играть вдесятером, не думаю, что это очень просто. Сегодня было не холодно, честно говоря. Дальше будет так же, и в следующую субботу нам надо сыграть в 1/8.

Я удовлетворен. Плохо, что мы получили желтую карточку. Но это не наша вина, а просто игра», — приводит слова Табареса «Спорт-Экспресс».