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    ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
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    Суарес: Это то, чего мы хотели

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    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал победу над командой России (3:0) в рамках группового этапа чемпионата мира-2018.

    Луис Суарес
    Луис Суарес
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    «Это то, чего мы хотели. Хотели улучшить свою игру. После того, как повели со счётом 1:0, хотели выиграть крупнее, и сегодня нам это удалось. Мы выиграли с крупным счетом и записали новую страницу в истории — заняли первое место в группе.

    Я не думал о том, сколько забиваю на чемпионатах мира. Рекорды нужно ставить и побивать. Я бы хотел поблагодарить уругвайцев, которые приехали сюда и не пожалели денег.

    В первых двух матчах чемпионата мира ты не хочешь ошибиться и играешь аккуратно. Сегодня мы вышли с другим настроением и другой перспективой, поэтому лучше справились с давлением. Вы могли это видели на поле», — цитирует форварда «Барселоны» «Чемпионат».

    В минувшем поединке Луис Суарес отметился голом со штрафного.

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