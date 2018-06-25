Суарес: Это то, чего мы хотели

Нападающий сборнойпрокомментировал победу над командой(3:0) в рамках группового этапа чемпионата мира-2018.

«Это то, чего мы хотели. Хотели улучшить свою игру. После того, как повели со счётом 1:0, хотели выиграть крупнее, и сегодня нам это удалось. Мы выиграли с крупным счетом и записали новую страницу в истории — заняли первое место в группе.

Я не думал о том, сколько забиваю на чемпионатах мира. Рекорды нужно ставить и побивать. Я бы хотел поблагодарить уругвайцев, которые приехали сюда и не пожалели денег.

В первых двух матчах чемпионата мира ты не хочешь ошибиться и играешь аккуратно. Сегодня мы вышли с другим настроением и другой перспективой, поэтому лучше справились с давлением. Вы могли это видели на поле», — цитирует форварда «Барселоны» «Чемпионат».

В минувшем поединке Луис Суарес отметился голом со штрафного.