ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
  • 18:52
    • Россия крупно проиграла Уругваю и вышла в 1/8 финала со второго места
  • 19:11
    • Саудовская Аравия на последних секундах вырвала победу у Египта
  • 19:23
    • Черчесов повторил антирекорд по количеству поражений у руля сборной
  • 17:01
    • Египетский вратарь стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
  • 16:25
    • Экс-игрок сборной Англии: Дзюба готов к АПЛ
    Все новости спорта

    Рор: Кризис аргентинцев может стать для Нигерии и плюсом, и минусом

    Сборная Нигерии Сборная Аргентины Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор заявил, что критическое положение сборной Аргентины в группе на чемпионате мира может стать и преимуществом, и недостатком для его футболистов.

    Гернот Рор
    Гернот Рор
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    После двух проведенных матчей сборная Нигерии набрала 3 очка и идет на втором месте в группе D.

    В третьем туре команда Гернота Рора сыграет с аргентинцами, которые с одним очком расположились на четвертой строчке. Встреча состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.

    «Тот факт, что аргентинцы на грани вылета, может быть и преимуществом, и недостатком для нас. В важных матчах некоторые наши игроки ошибались, потому что они весьма молоды.

    Всем хочется в следующий раунд. Перед игрой с Хорватией тоже говорили: у них опыт, а мы слишком молоды.

    Но это не самое важное в игре. Важна физическая готовность, организация, дисциплина – это показатели определяют результат.

    Мы знаем, что нам часто забивают со стандартов, мы так же пропустили и в Краснодаре, в товарищеской игре с аргентинцами, – со штрафного.

    Это был наш подарок сопернику, необязательное нарушение. Но ведь и мы в том матче забили со штрафного.

    Не только африканские страны не всегда удачно играют на стандартах, вот и шведы недавно пропустили важнейший мяч после стандарта. Мы много над этим работаем», — цитирует Рора «Р-Спорта».

    Сборная Нигерии встречалась с аргентинцами в товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре 14 ноября 2017 год. В той игре африканцы победили со счетом 4:2.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Суперорлы» наконец-то взлетели
  • 22/06/2018 в 22:25
    •
  • Прогноз
  • Нигерия — Аргентина
  • 1,9
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    Лучшие флагманские седаны и их особенностиВыбираем надежный японский внедорожник за 1 миллион рублей
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Недочеты замечаем, сразу по заметкам ставим
  • Испания – Марокко. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Иранская защита станет проблемой для чемпионов Европы
  • Иран — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2,46
    •
  • И снова Роналду
  • Иран — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2,41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Саудовская Аравия — Египет 2:1В Волгограде прошел матч третьего тура ЧМ-2018 между сборными Саудовской Аравии и Египта. Встреча завершилась победой саудовцев 19:15
  • 17:41
    • Ройс: Не имеем права выигрывать у Южной Кореи с минимальным преимуществом
  • 17:13
    • Хряпа покинул ЦСКА
  • 15:31
    • «Луч-Энергия» и еще два клуба ФНЛ сменят названия
    Новак Джокович Теннис Снова Надаль, воскрешение Джоковича и горе МарреяИтоги турниров минувшей недели в мировом теннисе 15:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португалия и Испания шагнут дальше
  • 3,06
    •
  • 19:25
    • Муса придает уверенность сборной Нигерии, заявил тренер
  • 18:55
    • Павлюченкова уступила Плишковой на турнире в Истбурне
  • 18:42
    • Идову чувствует поддержку родного Петербурга на ЧМ в России
    Хамес Родригес и Радамель Фалькао еще повоюют Футбол Япония, Сенегал и Колумбия совсем запуталисьТурнирная таблица, расписание, результаты и расклады в группе H ЧМ-2018 06:020
  • 14:53
    • Верон: Месси — это не Марадона
  • 14:41
    • ФИФА может наказать нападающего сборной Швеции
  • 14:11
    • Левандовски не хочет все время играть в одной лиге
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие