Рор: Кризис аргентинцев может стать для Нигерии и плюсом, и минусом

Главный тренер сборной Нигериизаявил, что критическое положение сборной Аргентины в группе на чемпионате мира может стать и преимуществом, и недостатком для его футболистов.

После двух проведенных матчей сборная Нигерии набрала 3 очка и идет на втором месте в группе D.

В третьем туре команда Гернота Рора сыграет с аргентинцами, которые с одним очком расположились на четвертой строчке. Встреча состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.

«Тот факт, что аргентинцы на грани вылета, может быть и преимуществом, и недостатком для нас. В важных матчах некоторые наши игроки ошибались, потому что они весьма молоды.

Всем хочется в следующий раунд. Перед игрой с Хорватией тоже говорили: у них опыт, а мы слишком молоды.

Но это не самое важное в игре. Важна физическая готовность, организация, дисциплина – это показатели определяют результат.

Мы знаем, что нам часто забивают со стандартов, мы так же пропустили и в Краснодаре, в товарищеской игре с аргентинцами, – со штрафного.

Это был наш подарок сопернику, необязательное нарушение. Но ведь и мы в том матче забили со штрафного.

Не только африканские страны не всегда удачно играют на стандартах, вот и шведы недавно пропустили важнейший мяч после стандарта. Мы много над этим работаем», — цитирует Рора «Р-Спорта».

Сборная Нигерии встречалась с аргентинцами в товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре 14 ноября 2017 год. В той игре африканцы победили со счетом 4:2.