ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
  • 18:52
    • Россия крупно проиграла Уругваю и вышла в 1/8 финала со второго места
  • 19:11
    • Саудовская Аравия на последних секундах вырвала победу у Египта
  • 20:19
    • Испания — Марокко: Диего Коста и Алькантара — в старте
  • 20:04
    • Табарес: Россия не так сильно на нас давила, хотя и пыталась
  • 19:57
    • Фернандеш остался в запасе Португалии на матч с Ираном
    Все новости спорта

    Дзюба: Будем злее, потому что теперь права на ошибку уже нет

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения от Уругвая (0:3) нашел плюсы в таком результате.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «В первую очередь поблагодарили болельщиков за то, что пришли и поддержали нас в этом решающем матче за первое место. Не получилось выиграть, много причин.

    Тяжело с такой командой. Первый гол сами себе привезли, второй нелепый, затем удаление, и все, игра была сделана. Нужно исходить из того, что это была хорошая проверка топ-сборной.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
  • 78 фото
  • Сегодня

    • Следующий соперник – Испания или Португалия, вот уровень. Может, и хорошо, что такой результат. Определенная пощечина для нас.

    Не могу сказать, что не настроились. Были мотивированы, хотели занять первое место. Есть над чем работать.

    Для многих определенный урок, будем злее, потому что теперь права на ошибку уже нет. Хотелось бы сделать правильные выводы.

    Уругвай чуть ли не лучше всех в мире исполняет стандарты. Это было понятно. Не нужно было привозить первый гол, фол на ровном месте, мяч контролировали.

    Но мы не ищем виноватых. Вместе выигрываем, вместе проигрываем, между нам такой договор. Проиграли все вместе. Сколько нас есть – это общее поражение. Как до этого были общие победы.

    Спасибо Самаре. Спасибо стране. И призываем нас поддерживать и дальше! Проанализируем все, проведем работу над ошибками, восстановимся и будем еще злее.

    Неплохой момент во втором тайме? Думаю, уже наелся к тому моменту. Правильно делал, что убирал под левую, но просто не хватило чего-то. Попадать надо.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Судейство не очень понравилось. Понятно, что дело не в судействе, проиграли сами, но все фолы 50 на 50 трактовались в пользу Уругвая. Смысл ему помогать, он и так сильный.

    Годин говорил, что не видел меня. Я испугался, что нос сломал. Спрашиваю у Самедова: нормальный нос? Он говорит, кривоватый. Но я вспоминал, что нос у меня и так кривоватый», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Салах потерпел неудачу на ЧМ-2018 еще в Киеве
  • 20/06/2018 в 17:55
    •
  • Прогноз
  • Испания – Марокко
  • 1,67
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Лучшие флагманские седаны и их особенностиСамые безопасные премиальные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Недочеты замечаем, сразу по заметкам ставим
  • Испания – Марокко. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Иранская защита станет проблемой для чемпионов Европы
  • Иран — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2,46
    •
  • И снова Роналду
  • Иран — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2,41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Саудовская Аравия — Египет 2:1В Волгограде прошел матч третьего тура ЧМ-2018 между сборными Саудовской Аравии и Египта. Встреча завершилась победой саудовцев 19:15
  • 17:01
    • Египетский вратарь стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
  • 16:25
    • Экс-игрок сборной Англии: Дзюба готов к АПЛ
  • 15:16
    • Домрачева объявила о завершении карьеры
    Новак Джокович Теннис Снова Надаль, воскрешение Джоковича и горе МарреяИтоги турниров минувшей недели в мировом теннисе 15:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португалия и Испания шагнут дальше
  • 3,06
    •
  • 20:50
    • Дзюба: Будем злее, потому что теперь права на ошибку уже нет
  • 20:26
    • Черышев: После пропущенного мяча мы не сумели собраться
  • 19:55
    • Сампаоли: Мы откроем новую страницу в истории аргентинского футбола
    Хамес Родригес и Радамель Фалькао еще повоюют Футбол Япония, Сенегал и Колумбия совсем запуталисьТурнирная таблица, расписание, результаты и расклады в группе H ЧМ-2018 06:020
  • 17:41
    • Ройс: Не имеем права выигрывать у Южной Кореи с минимальным преимуществом
  • 17:13
    • Хряпа покинул ЦСКА
  • 15:31
    • «Луч-Энергия» и еще два клуба ФНЛ сменят названия
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие