Дзюба: Будем злее, потому что теперь права на ошибку уже нет

Нападающий сборной Россиипосле поражения от Уругвая (0:3) нашел плюсы в таком результате.

«В первую очередь поблагодарили болельщиков за то, что пришли и поддержали нас в этом решающем матче за первое место. Не получилось выиграть, много причин.

Тяжело с такой командой. Первый гол сами себе привезли, второй нелепый, затем удаление, и все, игра была сделана. Нужно исходить из того, что это была хорошая проверка топ-сборной.

Следующий соперник – Испания или Португалия, вот уровень. Может, и хорошо, что такой результат. Определенная пощечина для нас.

Не могу сказать, что не настроились. Были мотивированы, хотели занять первое место. Есть над чем работать.

Для многих определенный урок, будем злее, потому что теперь права на ошибку уже нет. Хотелось бы сделать правильные выводы.

Уругвай чуть ли не лучше всех в мире исполняет стандарты. Это было понятно. Не нужно было привозить первый гол, фол на ровном месте, мяч контролировали.

Но мы не ищем виноватых. Вместе выигрываем, вместе проигрываем, между нам такой договор. Проиграли все вместе. Сколько нас есть – это общее поражение. Как до этого были общие победы.

Спасибо Самаре. Спасибо стране. И призываем нас поддерживать и дальше! Проанализируем все, проведем работу над ошибками, восстановимся и будем еще злее.

Неплохой момент во втором тайме? Думаю, уже наелся к тому моменту. Правильно делал, что убирал под левую, но просто не хватило чего-то. Попадать надо.

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Судейство не очень понравилось. Понятно, что дело не в судействе, проиграли сами, но все фолы 50 на 50 трактовались в пользу Уругвая. Смысл ему помогать, он и так сильный.

Годин говорил, что не видел меня. Я испугался, что нос сломал. Спрашиваю у Самедова: нормальный нос? Он говорит, кривоватый. Но я вспоминал, что нос у меня и так кривоватый», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».