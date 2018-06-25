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    ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
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    Черчесов: Такая пощечина полезна для команды

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России (3:0).

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Тяжелый матч, потому что сами его таким сделали. Изначально было сложно, а мы еще и усугубили положение из-за собственных ошибок и красной карточки.

    Было сложно играть вдесятером. Мы сделали замены. Усилили центр, выпустили второго форварда, чтобы забить. Все равно даже вдесятером хотели играть. Это плюс. Минус, что нельзя так начинать матч.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
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    • С одной стороны, плохо, что проиграли, а с другой, такая пощечина полезна в определенное время. Мы будем ждать кто попадется в 1/8 финала.

    Уругвай — это команда другого уровня. Через эту игру мы подготовились к следующей. Сегодня и скорости были другие и характеристики соперника.

    Выход Смольникова, Алексея Миранчука и Кудряшова? У Жиркова были проблемы и в первой игре и во второй. Головин висит на желтой карточке, а у судьи сегодня был листопад карточек.

    Замена Фернандеса только невынужденной была. Хочется иметь свежие фланги», — сказал Черчесов изданию «Спорт-Экспресс».

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