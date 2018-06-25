Черчесов: Такая пощечина полезна для команды

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России (3:0).

«Тяжелый матч, потому что сами его таким сделали. Изначально было сложно, а мы еще и усугубили положение из-за собственных ошибок и красной карточки.

Было сложно играть вдесятером. Мы сделали замены. Усилили центр, выпустили второго форварда, чтобы забить. Все равно даже вдесятером хотели играть. Это плюс. Минус, что нельзя так начинать матч.

С одной стороны, плохо, что проиграли, а с другой, такая пощечина полезна в определенное время. Мы будем ждать кто попадется в 1/8 финала.

Уругвай — это команда другого уровня. Через эту игру мы подготовились к следующей. Сегодня и скорости были другие и характеристики соперника.

Выход Смольникова, Алексея Миранчука и Кудряшова? У Жиркова были проблемы и в первой игре и во второй. Головин висит на желтой карточке, а у судьи сегодня был листопад карточек.

Замена Фернандеса только невынужденной была. Хочется иметь свежие фланги», — сказал Черчесов изданию «Спорт-Экспресс».