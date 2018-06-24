Ёсида: В раздевалке сборной Японии почище, чем у клубов АПЛ

Защитник «Саутгемптона» и сборной Япониирассказал, почему болельщики его команды провели уборку на трибунах стадиона «Мордовия Арена».

После матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 Колумбия — Япония в Саранске японские болельщики самостоятельно убрали за собой мусор с трибун.

Это видео вызвало широкий резонанс в интернете.

«Могу только сказать, что в раздевалке у нас почище, чем в раздевалках клубов Премьер-лиги. Но действительно, у нас считается, что нужно убрать за собой. Мы здесь играем в футбол, боремся на поле, но еще и представляем Японию. И должны делать это достойно. Болельщики продемонстрировали это», — цитирует японца «Р-Спорт».