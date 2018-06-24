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    Ёсида: В раздевалке сборной Японии почище, чем у клубов АПЛ

    Сборная Японии Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Болельщики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник «Саутгемптона» и сборной Японии Мая Ёсида рассказал, почему болельщики его команды провели уборку на трибунах стадиона «Мордовия Арена».

    Мая Ёсида
    Мая Ёсида
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    После матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 Колумбия — Япония в Саранске японские болельщики самостоятельно убрали за собой мусор с трибун.

    Это видео вызвало широкий резонанс в интернете.

    «Могу только сказать, что в раздевалке у нас почище, чем в раздевалках клубов Премьер-лиги. Но действительно, у нас считается, что нужно убрать за собой. Мы здесь играем в футбол, боремся на поле, но еще и представляем Японию. И должны делать это достойно. Болельщики продемонстрировали это», — цитирует японца «Р-Спорт».

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