Зобнин надеется на положительный результат в матче с Уругваем

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая.

«Настроение хорошее. Сегодня на тренировке занимались тактикой, играли в футбол. Отрабатывали вещи, которые будут в матче с Уругваем. Готовимся по плану.

На этом турнире много сюрпризов. Слабая команда может обыграть фаворита и наоборот. Мы никого не боимся, у нас есть план на игру. Будем его придерживаться.

Надеюсь, будет положительный результат. В игре Уругвая сейчас заставляет задуматься пара форвардов – Кавани и Суарес. Также пара центральных защитников хорошая. Состав у них сильный, наголову выше Египта.

Не хочу загадывать, с кем хочется сыграть в плей-офф. Готовлюсь к Уругваю. Как будет — так и будет.

Если говорить о том, какой игрок на этом турнире произвел наибольшее впечатление, то это Саша Головин. Кроме наших не хочу никого отмечать. Отмечу сборную России.

Что говорит тренер перед занятием и что пожелал Виталий Мутко? Тренер рассказывает, какая будет тренировка. Виталий Леонтьевич пожелал нам удачи и сказал, что всегда с нами», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».