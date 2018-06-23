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    • Озил остался в запасе Германии на матч с Швецией
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    Озил остался в запасе Германии на матч с Швецией

    ЧМ-2018. Германия — Швеция: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Швеции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на матч группового чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Швеции и Германии.

    Месут Озил
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    Матч 2-го тура группы F состоится в Сочи на стадионе «Фишт», начало в 21:00. Главный арбитр матча — Шимон Марциняк из Польши.

    В запасе у немцев остались полузащитники Месут Озил и Сами Хедира, которые с первых минут начинали предыдущую игру.

    Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор, Кроос, Руди, Мюллер, Ройс, Дракслер, Вернер.

    Швеция: Ольсен, Люстиг, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг.

    Ранее в матче второго тура в рамках квартета F сборная Мексики одержала победу со счетом 2:1 над командой Кореи.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В первом туре группового этапа сборная Германии со счетом 0:1 уступила Мексики, а команда Швеции со счетом 1:0 взяла верх над Кореей.

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Германии. Коэффициент на ее победу 1,45. Победа Швеции оценивается в среднем в 8,10. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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