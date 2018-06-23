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    Сборная Мексики обыграла команду Кореи на ЧМ-2018

    Южная Корея — Мексика 1:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Мексики Сборная Южной Кореи Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

    Мексиканцы забили с пенальти
    Мексиканцы забили с пенальти
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    Встреча 2-го тура квартета F прошла в Ростове-на-Дону. Главный арбитр — Милорад Мажич из Сербии.

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    • Счет в матче был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте Чан Хюн Су рукой заблокировал прострел Куадрадо в своей штрафной, а судья назначил пенальти.

    Наказание без проблем исполнил Карлос Вела ударом в верхний угол ворот.

    Корейцы создали несколько потенциально опасных моментов у ворот соперника, но игрокам не хватало мастерства в завершающей стадии, а в одном из эпизодов кипер мексиканцев Очоа спас свои ворота, прервав выход один на один Сон Хын Мина.

    На 66-й минуте сборная Мексики удвоила преимущество. Лосано разогнал контратаку три в два и вовремя сыграл налево на Чичарито, который ушёл от соперника и пробил мимо голкипера в ворота.

    Отквитать один мяч корейцы могли на 75-й минуте. Мексиканцы совершили глупую ошибку, устроив перепасовку у своей штрафной. Однако игроки сборной Кореи, перехватив мяч, не сумели довести дело до удара, а затем Очоа получил повреждение в стыке с Ки Сун Юном.

    Забить первый гол на мундиале корейцам удалось на первой компенсированной минуте — Сон Хын Мин дальним ударом отправил мяч в девятку ворот Очоа.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Мексики одержала вторую победу подряд и набрав 6 очков почти гарантировала себе выход в плей-офф. Сборная Кореи потерпела второе поражение и шансы на выход в 1/8 финала уже потеряла.

    В рамках второго тура группы F сегодня сборная Германии встретится с командой Швеции. Встреча начнется в 21:00 мск (прогноз).

    В первом матче сборная Мексики одержала победу со счетом 1:0 над Германией, а команда Кореи со счетом 0:1 уступила Швеции.

    В заключительном матче группового этапа сборная Мексики 27 июня сыграет в Екатеринбурге с командой Швеции, а команда Кореи в этот же день сыграет с Германией в Казани.

    ЧМ-2018. Группа F
    Корея — Мексика — 1:2 (0:1)
    Голы: Вела, 26 — с пенальти (0:1). Эрнандес, 66 (0:2). Сон Хын Мин, 90+3 (1:2)Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Чан Хен Су, Ким Ен Гвон, Ким Мин У (Хон Чхоль, 84), Мун Сон Мин (Чон У Ен, 77), Чу Се Джон (Ли Сын У, 64), Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Хван Хи Чхан, Сон Хын МинМексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо (Маркес, 68), Вела (Дж.дос Сантос, 77), Эрнандес, Лосано (Х.М.Корона, 71)Предупреждения: Ким Ен Гвон, 58. Ли Ен, 63. Ли Сын У, 72. Чон У Ен, 80
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