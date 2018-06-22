Египет обжалует судейство в матче ЧМ-2018 с Россией

Египетская футбольная ассоциация обжалует в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча с российской сборной (1:3) на чемпионате мира, сообщает FilGoal.

Президент Федерации футбола Египта Хани Абу-Рида заявил, что ведомство подаст официальную жалобу на судейство Энрике Касереса .

«Арбитр принял ряд несправедливых решений. Он не использовал систему VAR, когда Маруан Мохсен упал в штрафной — там был явный пенальти. Кроме того, при первом пропущенном голе Ахмед Фатхи (автор автогола – прим.ред.) получил очевидный толчок.

Мы используем свое право подать жалобу и потребуем соответствующего расследования», — сказал Абу-Рида.

Сборная Египта после поражения от россиян лишилась шанса выйти в плей-офф первенства. По информации СМИ, наставника команды Эктора Купера и весь тренерский штаб отправят в отставку.