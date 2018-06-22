Египет обжалует судейство в матче ЧМ-2018 с Россией
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Президент Федерации футбола Египта Хани Абу-Рида заявил, что ведомство подаст официальную жалобу на судейство Энрике Касереса .
«Арбитр принял ряд несправедливых решений. Он не использовал систему VAR, когда Маруан Мохсен упал в штрафной — там был явный пенальти. Кроме того, при первом пропущенном голе Ахмед Фатхи (автор автогола – прим.ред.) получил очевидный толчок.
Мы используем свое право подать жалобу и потребуем соответствующего расследования», — сказал Абу-Рида.
Сборная Египта после поражения от россиян лишилась шанса выйти в плей-офф первенства. По информации СМИ, наставника команды Эктора Купера и весь тренерский штаб отправят в отставку.