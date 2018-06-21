Фред подписал контракт с «МЮ»

Об этом сообщает официальный Twitter манкунианцев.
Контракт подписан на пять лет, при этом у сторон будет опция продления соглашения еще на один сезон.
Напомним, о договоренности по трансферу Фреда с «Шахтером» «МЮ» сообщил еще 5 июня, а теперь 25-летний бразилец официально стал игроком манкунианцев.
Ladies and gentlemen: we have an announcement to make...#BemVindoFred #MUFC pic.twitter.com/XG4suufEMu— Manchester United (@ManUtd) 21 июня 2018 г.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
На данный момент Фред находится в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.