ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеле в объятиях партнеров после победы в финале ЧМ-1970Кто к нам с мячом придет? Бразилия
    Короче, ЧМ. 20 и 21 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 16:55
    • Дания и Австралия разошлись миром на ЧМ-2018
  • 18:47
    • Франция обыгрывает Перу благодаря голу Мбаппе
  • 17:25
    • Джан стал игроком «Ювентуса»
  • 15:44
    • Кудряшов: Важно побеждать в каждом матче
    Все новости спорта

    Фред подписал контракт с «МЮ»

    Трансферы Манчестер Юнайтед Футбол Англии Англия. Премьер-лига Шахтер Донецк Футбол Украины Календарь АПЛ
    Бразильский полузащитник Фред подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

    Фред
    Фред
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом сообщает официальный Twitter манкунианцев.

    Контракт подписан на пять лет, при этом у сторон будет опция продления соглашения еще на один сезон.

    Напомним, о договоренности по трансферу Фреда с «Шахтером» «МЮ» сообщил еще 5 июня, а теперь 25-летний бразилец официально стал игроком манкунианцев.

    По неофициальной информации, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

    На данный момент Фред находится в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.

  • По теме
  • Трансферный дайджест. 12-18 июня
  • 18/06/2018 в 12:47
    •
  • Прогноз
  • Аргентина — Хорватия
  • 2,05
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Самые безопасные премиальные кроссоверы 2018 годаНазваны лучшие автомобильные марки и модели 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси откроет счет голам на ЧМ-2018
  • Аргентина — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2,05
    •
  • Хорваты поставят Аргентину в неудобное положение
  • Аргентина — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2,10
    •
  • Одержит ли Бразилия первую победу на ЧМ-2018?
  • Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей Василевский остался без «Везины». НХЛ вручила призыГлавными триумфаторами церемонии стали представители «Вегаса» 07:260
  • 17:54
    • Флэнаган продолжит карьеру в Шотландии
  • 17:41
    • Тиаго Силва пожаловался на белые ночи
  • 16:34
    • Фред подписал контракт с «МЮ»
    Луис Суарес Футбол Уругвай играет скучно, но обольщаться России не стоитСкромная победа уругвайцев над Саудовской Аравией — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Погба против Фарфана в Екатеринбурге
  • 9,10
    •
  • 19:13
    • Эриксен: После матча с австралийцами мне VAR не очень нравится
  • 19:07
    • Тренер Коста-Рики: Система VAR немного замедляет игру на ЧМ
  • 18:55
    • Тренер сборной Дании: Футбол теряет свой шарм из-за использования VAR
    Криштиану Роналду Футбол Убедил только Роналду. Португалия с трудом выстояла под натиском МароккоПервая победа подопечных Фернанду Сантуша на ЧМ-2018 – в нашем обзоре СМИ Вчера в 19:170
  • 16:15
    • Неймар будет готов сыграть против Коста-Рики
  • 16:01
    • Агент: У Венгера не срослось с двумя клубами
  • 15:12
    • Мама Месси: Лео плачет из-за критики
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие