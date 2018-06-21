Фред подписал контракт с «МЮ»

Бразильский полузащитникподписал контракт с

Об этом сообщает официальный Twitter манкунианцев.

Контракт подписан на пять лет, при этом у сторон будет опция продления соглашения еще на один сезон.

Напомним, о договоренности по трансферу Фреда с «Шахтером» «МЮ» сообщил еще 5 июня, а теперь 25-летний бразилец официально стал игроком манкунианцев.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

На данный момент Фред находится в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.