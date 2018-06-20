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    Роналду: Если бы мы проиграли, то могли вылететь с чемпионата мира

    Сборная Португалии Португалия Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Марокко Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его команда рисковала вылететь с чемпионата мира, если бы не одержала победу над марокканцами.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Португальцы в среду нанесли поражение сборной Марокко в матче, прошедшем в Москве – 1:0.

  • ЧМ-2018. Португалия — Марокко 1:0
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    • «Самое главное — это побеждать, зарабатывать очки. Мы знаем, что если бы проиграли, то могли вылететь с турнира.

    Мы знали, что сборная Марокко очень хотела победить. Они действительно быстро двигались, играли хорошо.

    Да, мне удалось забить, и благодаря этому мы победили. Это прекрасно», — сказал Роналду, забивший в прошедшей встрече гол и ставший лучшим игроком матча.

    Для команды Португалии эта победа стала первой на турнире, ранее она сыграла вничью с испанцами – 3:3.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Португальцы с 4 очками возглавили группу B, следом идут сборные Ирана (3 балла), Испании (1) и Марокко (0), которая потеряла шансы на выход в плей-офф.

    «Важно теперь продолжить свою работу. Мы почти вышли в плей-офф. Думаю, сейчас надо уже думать про следующие матчи.

    В первую очередь (надо) постараться стать первыми в группе, а про плей-офф думать уже потом», — сказал Роналду агентству «Р-Спорт».

    Встреча второго тура Иран – Испания пройдет в среду в Казани и начнется в 21:00 мск.

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