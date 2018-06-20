Роналду: Если бы мы проиграли, то могли вылететь с чемпионата мира

Капитан сборной Португалиизаявил, что его команда рисковала вылететь с чемпионата мира, если бы не одержала победу над марокканцами.

Португальцы в среду нанесли поражение сборной Марокко в матче, прошедшем в Москве – 1:0.

«Самое главное — это побеждать, зарабатывать очки. Мы знаем, что если бы проиграли, то могли вылететь с турнира.

Мы знали, что сборная Марокко очень хотела победить. Они действительно быстро двигались, играли хорошо.

Да, мне удалось забить, и благодаря этому мы победили. Это прекрасно», — сказал Роналду, забивший в прошедшей встрече гол и ставший лучшим игроком матча.

Для команды Португалии эта победа стала первой на турнире, ранее она сыграла вничью с испанцами – 3:3.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Португальцы с 4 очками возглавили группу B, следом идут сборные Ирана (3 балла), Испании (1) и Марокко (0), которая потеряла шансы на выход в плей-офф.

«Важно теперь продолжить свою работу. Мы почти вышли в плей-офф. Думаю, сейчас надо уже думать про следующие матчи.

В первую очередь (надо) постараться стать первыми в группе, а про плей-офф думать уже потом», — сказал Роналду агентству «Р-Спорт».

Встреча второго тура Иран – Испания пройдет в среду в Казани и начнется в 21:00 мск.