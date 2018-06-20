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    Защитник сборной Кореи больше не сыграет на ЧМ-2018

    Сборная Южной Кореи Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Кореи Пак Чу Хо досрочно завершил выступление на чемпионате мира из-за травмы, информирует ESPN.

    Пак Чу Хо
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    31-летний игрок получил травму подколенного сухожилия во время первого матча турнира против Швеции (0:1). В попытке сохранить мяч на фланге он вылетел за пределы поля и получил повреждение.

    Вместо привычной «заморозки» врачи применили странный метод лечения – они замотали ногу 31-летнего игрока «Ульсана» клейкой пленкой и унесли его на носилках.

    Несмотря на невозможность продолжить выступать на мировом первенстве, Пак останется с командой в России.

    Корейцы 23 июня сыграет в Ростове-на-Дону с Мексикой, а 27 июня в Казани встретятся с Германией.

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