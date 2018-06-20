Защитник сборной Кореи больше не сыграет на ЧМ-2018

Защитник сборной Кореидосрочно завершил выступление на чемпионате мира из-за травмы, информирует ESPN.

31-летний игрок получил травму подколенного сухожилия во время первого матча турнира против Швеции (0:1). В попытке сохранить мяч на фланге он вылетел за пределы поля и получил повреждение.

Вместо привычной «заморозки» врачи применили странный метод лечения – они замотали ногу 31-летнего игрока «Ульсана» клейкой пленкой и унесли его на носилках.

Несмотря на невозможность продолжить выступать на мировом первенстве, Пак останется с командой в России.

Корейцы 23 июня сыграет в Ростове-на-Дону с Мексикой, а 27 июня в Казани встретятся с Германией.