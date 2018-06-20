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    Кейруш: Испания играла в очень стильный футбол

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    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отметил бойцовский дух своей команды в матче против Испании (0:1).

    Карлуш Кейруш
    Карлуш Кейруш
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    «Я хочу поздравить моих игроков. Они проявили настоящий бойцовский дух в игре против главного фаворита чемпионата. Мы бились.

    В футболе такие вещи не работают, но мы заслужили лучшего результата. Это обязанность Испании играть в такой хороший и качественный футбол, но мы заслужили большего.

    Нам осталось сыграть последний матч. Наша мечта еще жива. Азмун? Я не люблю говорить об отдельных игроках. Мы говорим о нас и в моей команде эгоизм — это поражение.

    Испания играла в очень стильный футбол. И мы сыграли с большим бойцовским духом. Каждый раз, отнимая мяч, мы думали только о том, как забить. И моменты были», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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