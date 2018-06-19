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    Навалка: В матче с Колумбией Польша сыграет гораздо лучше

    Сборная Польши Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сенегала Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Польши Адам Навалка рассказал, из-за чего его команда потерпела поражение от команды Сенегала на чемпионате мира по футболу.

    Адам Навалка
    Адам Навалка
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    Поляки уступили сенегальцам со счетом 1:2 во встрече группы Н, прошедшей в Москве на стадионе «Спартак».

  • ЧМ-2018. Польша — Сенегал 1:2
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    • «Было много неудачных факторов. Мы несем ответственность за конечный результат, и намерения были иными.

    Однако одно дело планы, а другое — их реализация. Статистически у нас было все лучше, чем у соперника, но счет оказался не в нашу пользу.

    Крайние (игроки) не очень хорошо поработали, не слишком хорошо получилось в центре, в целом все было не слишком динамично — всего этого нам и не хватило, чтобы забить второй мяч.

    Два гола в наши ворота — это то, чем я больше всего недоволен. Мы хорошо изучили соперника и должны были играть иначе.

    Команда восстановится после сегодняшнего матча и моральный настрой в матче с Колумбией будет гораздо лучше», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре группового этапа Колумбия встретится с Польшей, а Япония — с Сенегалом. Оба матча пройдут 24 июня.

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