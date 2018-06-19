Навалка: В матче с Колумбией Польша сыграет гораздо лучше

Главный тренер сборной Польширассказал, из-за чего его команда потерпела поражение от команды Сенегала на чемпионате мира по футболу.

Поляки уступили сенегальцам со счетом 1:2 во встрече группы Н, прошедшей в Москве на стадионе «Спартак».

«Было много неудачных факторов. Мы несем ответственность за конечный результат, и намерения были иными.

Однако одно дело планы, а другое — их реализация. Статистически у нас было все лучше, чем у соперника, но счет оказался не в нашу пользу.

Крайние (игроки) не очень хорошо поработали, не слишком хорошо получилось в центре, в целом все было не слишком динамично — всего этого нам и не хватило, чтобы забить второй мяч.

Два гола в наши ворота — это то, чем я больше всего недоволен. Мы хорошо изучили соперника и должны были играть иначе.

Команда восстановится после сегодняшнего матча и моральный настрой в матче с Колумбией будет гораздо лучше», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре группового этапа Колумбия встретится с Польшей, а Япония — с Сенегалом. Оба матча пройдут 24 июня.