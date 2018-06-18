Черчесов: Победу над Саудовской Аравией мы уже забыли

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира – 2018 с Египтом и прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии (5:0).

«Только турнир покажет, что это победа дает. Понятно, что они провели хорошие контрольные матчи с топ-сборными. Нам ничего не льстит. Мы стартовали с победы, три очка есть три очка. Это настраивает россиян изначально на положительный лад. Это приятная, но уже история. Мы эту победу уже забыли. Надо писать новую историю, и надеюсь, что в Санкт-Петербурге (в матче с Египтом. – Прим. LiveSport.Ru) нам это удастся», — передает слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 20 июня. Начало игры запланировано на 21:00 по мск.