Марадона извинился за курение на стадионе «Спартака»

Экс-наставник сборной Аргентиныизвинился за курение сигары на стадионе «Спартак» во время матча чемпионата мира по футболу между «альбиселесте» и Исландией (1:1).

«Сегодня был сложный день для аргентинцев, наш дебютный матч на Чемпионате мира был очень напряженным. Каждый проявляет чувства по-своему. Я честно не знал, что на стадионах нельзя курить. Я прошу прощения у всех и у организаторов», — написал Марадона на своей странице в Instagram.

Матч Аргентина-Исландия проходил в субботу, 16 июня, на столичном стадионе «Спартак». Спортивное издание Squawka news опубликовало фотографию, на которой Марадона изображен с зажженной сигарой в губах. Рядом с ним помещена фотография билборда, на котором по-английски и по-русски написано, что чемпионат мира 2018 года является свободной от табачного дыма зоной.