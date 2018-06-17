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    Боатенг: С такой игрой нельзя было рассчитывать на победу

    Сборная Германии Футбол Германии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Мексики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Германии Жером Боатенг раскритиковал игру своей команды в матче чемпионата мира по футболу с командой Мексики.

    Жером Боатенг
    Жером Боатенг
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    В первом матче команд на турнире в России сборная Мексики в Москве переиграла действующего чемпиона мира команду Германии со счетом 1:0 благодаря забитому в первом тайме голу Ирвинга Лосано.

  • А король-то голый! Германия проиграла Мексике
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    • «Первый тайм мы провели не лучшим образом. Во втором, конечно, прибавили, но с такой игрой нам нечего было сегодня рассчитывать на победу.

    Конечно, у нас остается шанс победить в двух оставшихся матчах в группе. Не сомневайтесь, мы проанализируем ситуацию и сделаем выводы.

    Если честно, такой старт чемпионата мира для нас – наихудший вариант из всех возможных. Но мы еще все наверстаем, я в этом уверен», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    На групповом этапе чемпионата мира сборная Германии также сыграет с командами Швеции и Южной Кореи.

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