Боатенг: С такой игрой нельзя было рассчитывать на победу

Защитник сборной Германиираскритиковал игру своей команды в матче чемпионата мира по футболу с командой Мексики.

В первом матче команд на турнире в России сборная Мексики в Москве переиграла действующего чемпиона мира команду Германии со счетом 1:0 благодаря забитому в первом тайме голу Ирвинга Лосано.

«Первый тайм мы провели не лучшим образом. Во втором, конечно, прибавили, но с такой игрой нам нечего было сегодня рассчитывать на победу.

Конечно, у нас остается шанс победить в двух оставшихся матчах в группе. Не сомневайтесь, мы проанализируем ситуацию и сделаем выводы.

Если честно, такой старт чемпионата мира для нас – наихудший вариант из всех возможных. Но мы еще все наверстаем, я в этом уверен», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

На групповом этапе чемпионата мира сборная Германии также сыграет с командами Швеции и Южной Кореи.