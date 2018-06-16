Семин: Тренер чувствовал игру, поэтому заменил Фарфана

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал игру перуанского форварда Джеффресона Фарфана в матче с Данией (0:1).

Встреча группы С между сборной Перу и датчанами, прошедшая в субботу в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Дании.

«Сегодня в Саранске матч был потрясающий. Помог бы Фарфан в концовке? Его тренер находится рядом, и чувствовал ситуацию лучше, чем мы, поэтому заменил его.

Вообще мундиаль несравнимое ни с чем событие. В России проходит потрясающий чемпионат мира. Наши болельщики подарят еще один шанс полюбить футбол, равных которому в спорте нет.

Каждый раз мы приходим на стадион и чувствуем сумасшедшую отдачу игроков, а болельщики чувствуют и получают непередаваемые эмоции», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

33-летний Фарфан стал обладателем Кубка России и чемпионом России в составе железнодорожников.