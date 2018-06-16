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    Гол Поульсена принес сборной Дании победу над Перу

    Перу — Дания 0:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Дании Сборная Перу Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Дании одержала победу над командой Перу (1:0) в матче 1-го тура группы С на чемпионате мира по футболу — 2018.

    Юссуф Поульсен
    Юссуф Поульсен
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    Встреча прошла на «Мордовия Арене» в Саранске.

  • ЧМ-2018. Перу — Дания 0:1
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    • В первом тайме датчане активнее владели мячом и имели несколько потенциально опасных моментов, однако забить европейцам не удалось.

    Перуанцы, в свою очередь, заработали пенальти перед самым перерывом, когда главный судья Бакари Гассама посмотрел повтор спорного эпизода и заметил фол со стороны Поульсена на Кристиане Куэве. Последний исполнил наказание, но пробил значительно выше ворот.

    На 56-й минуте перуанцы вновь упустили отличный шанс. Куэва выскочил на проникающий пас, убрал соперников ложным движением и сыграл на свободного Каррильо, который не подстроился, а Флорес не попал ногой по мячу.

    Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте. Три в три убежали датчане, Эриксен вовремя сыграл вразрез на Юссуфа Поульсена, который, избежав офсайда, выскочил на Гальесе и пробил в ближний угол.

    В концовке встречи перуанцы могли отыграться. Каррильо прорвался справа и прострелил на свободного в центре штрафной Джефферсона Фарфана, который с ходу нанёс удар, отражённый пяткой защитника.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Дании набрала 3 очка, как и команда Франции, ранее обыгравшая в рамках группы С Австралию (2:1).

    В следующем матче сборная Дании 21 июня сыграет в Самаре с командой Австралии, а сборная Перу в этот же день в Екатеринбурге встретится с Францией.

    ЧМ-2018. Группа С
    Перу – Дания – 0:1 (0:0)
    Гол: Поульсен, 59Нереализованный пенальти: Куэва, 45+1 (мимо)Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Родригес, Трауко, Каррильо, Йотун, Тапия (Акино, 87), Куэва, Флорес (Герреро, 62), Фарфан (Руидиас, 85)Дания: Шмайхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен (Йергенсен Занка, 81), Стрюгер Ларсен, Поульсен, Делэйни, Квист (Шене, 35), Эриксен, Систо (Брейтуэйт, 67), ЙергенсенПредупреждения: Тапия, 38. Делэйни, 86. Поульсен, 90+3
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