Гол Поульсена принес сборной Дании победу над Перу

одержала победу над(1:0) в матче 1-го тура группы С на чемпионате мира по футболу — 2018.

Встреча прошла на «Мордовия Арене» в Саранске.

В первом тайме датчане активнее владели мячом и имели несколько потенциально опасных моментов, однако забить европейцам не удалось.

Перуанцы, в свою очередь, заработали пенальти перед самым перерывом, когда главный судья Бакари Гассама посмотрел повтор спорного эпизода и заметил фол со стороны Поульсена на Кристиане Куэве. Последний исполнил наказание, но пробил значительно выше ворот.

На 56-й минуте перуанцы вновь упустили отличный шанс. Куэва выскочил на проникающий пас, убрал соперников ложным движением и сыграл на свободного Каррильо, который не подстроился, а Флорес не попал ногой по мячу.

Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте. Три в три убежали датчане, Эриксен вовремя сыграл вразрез на Юссуфа Поульсена, который, избежав офсайда, выскочил на Гальесе и пробил в ближний угол.

В концовке встречи перуанцы могли отыграться. Каррильо прорвался справа и прострелил на свободного в центре штрафной Джефферсона Фарфана, который с ходу нанёс удар, отражённый пяткой защитника.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная Дании набрала 3 очка, как и команда Франции, ранее обыгравшая в рамках группы С Австралию (2:1).

В следующем матче сборная Дании 21 июня сыграет в Самаре с командой Австралии, а сборная Перу в этот же день в Екатеринбурге встретится с Францией.