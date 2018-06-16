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    Идову рассказал о расизме в России

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    Защитник сборной Нигерии Брайн Идову, который является воспитанником «Зенита», рассказал об инцидентах с расизмом, с которыми он сталкивался в России.

    Брайн Идову
    Брайн Идову
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    «Когда-то мои родители боялись за мою жизнь, да и я тоже. Дважды сталкивался в метро со скинхедами. Первый раз они гнались за мной, но я успел скрыться. Второй раз семеро скинхедов прошли мимо меня, но не заметили. Я слышал, что они избивали людей из таких стран, как Узбекистан, Грузия и Армения, а также видел много видео в интернете, так что встречи с ними не хотел.

    В какой-то момент, где-то в 2004 или 2005 годах, они резко исчезли. После этого стал ходить по улицам спокойно, стал чаще бывать со своими партнерами по команде после тренировок.

    В детстве меня все время окружали хорошие и позитивные люди: одноклассники, ребята из соседних домов, с которыми я играл в футбол. Я чувствовал себя своим. Я черный и русский, поэтому, конечно, прохожие иногда смотрели на меня, поскольку для них я был другим. Однако я всегда ощущал себя дома в России.

    В России есть глупые люди, этого не отнять, а некоторые из них даже не считают себя расистами, поскольку страна не была вовлечена в такие события, как рабство черных. Так что они могут рассказать шутку и не понять, что это проявление расизма. Плохих и хороших людей можно найти везде. Нельзя из-за нескольких человек говорить, что вся страна является расистской», — сказал Идову в интервью The Guardian.

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