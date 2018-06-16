Аргентина и Исландия обменялись голами в первом тайме

Лео Месси и Серхио Агуэро
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После первого тайма команды играют вничью — 1:1.
Аргентинцы открыли счет на 19-й минуте матча. Серхио Агуэро оказался с мячом в центре штрафной и реализовал свой момент сильным ударом.
Исландия отыгралась через пять минут. Альфред Финнбогасон сориентировался в штрафной аргентинцев и с нескольких метров отправил в сетку отскочивший к нему мяч.
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