Аргентина и Исландия обменялись голами в первом тайме

Сборныепроводят первый матч на чемпионате мира-2018. Встреча проходит на стадионе «Спартак» в Москве.

После первого тайма команды играют вничью — 1:1.

Аргентинцы открыли счет на 19-й минуте матча. Серхио Агуэро оказался с мячом в центре штрафной и реализовал свой момент сильным ударом.

Исландия отыгралась через пять минут. Альфред Финнбогасон сориентировался в штрафной аргентинцев и с нескольких метров отправил в сетку отскочивший к нему мяч.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

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