«Ювентус» провел переговоры с Головиным несколько недель назад

Александр Головин
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По данным Sky Sport Italia, туринцы провели переговоры с агентом игрока и согласовали с ним контракт еще несколько недель назад.
Переговоры с ЦСКА еще не начинались.
Ранее сообщалось, что «армейцы» требуют за Головина 25 миллионов евро, тогда как «Ювентус» предлагает около 18 миллионов плюс бонусы.
В Италии полагают, что после стартового матча ЧМ ЦСКА захочет поднять запрашиваемую за игрока сумму.
Испанская Marca утверждает, что в услугах Головина также заинтересована «Барселона», однако каталонцы будут вести переговоры по россиянину, только если не смогут договориться с «Аяксом» по трансферу хавбека Френки де Йонга.
В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.