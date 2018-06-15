«Ювентус» провел переговоры с Головиным несколько недель назад

«Ювентус» намерен приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России, который в матче ЧМ с Саудовской Аравией (5:0) забил гол, сделал два голевых паса и поучаствовал в четырех результативных атаках.

По данным Sky Sport Italia, туринцы провели переговоры с агентом игрока и согласовали с ним контракт еще несколько недель назад.

Переговоры с ЦСКА еще не начинались.

Ранее сообщалось, что «армейцы» требуют за Головина 25 миллионов евро, тогда как «Ювентус» предлагает около 18 миллионов плюс бонусы.

В Италии полагают, что после стартового матча ЧМ ЦСКА захочет поднять запрашиваемую за игрока сумму.

Испанская Marca утверждает, что в услугах Головина также заинтересована «Барселона», однако каталонцы будут вести переговоры по россиянину, только если не смогут договориться с «Аяксом» по трансферу хавбека Френки де Йонга.

В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.