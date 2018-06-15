ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Саудовская АравияДневник ЧМ-2018. Мундиаль начался голевой феерией
  • 07:35
    • Игроков Саудовской Аравии накажут за провал в матче против сборной России
  • 07:22
    • Головин стал рекордсменом сборной России по созданным голевым моментам в матче ЧМ
  • 07:10
    • «Ювентус» провел переговоры с Головиным несколько недель назад
  • 19:56
    • Сборная России начала ЧМ-2018 с разгрома Саудовской Аравии
  • 00:28
    • «Реал» представил Лопетеги в качестве нового главного тренера
    Все новости спорта

    «Ювентус» провел переговоры с Головиным несколько недель назад

    ЦСКА РФПЛ Футбол России Трансферы Ювентус Серия A Футбол Италии Сборная России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь РФПЛ
    «Ювентус» намерен приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, который в матче ЧМ с Саудовской Аравией (5:0) забил гол, сделал два голевых паса и поучаствовал в четырех результативных атаках.

    Александр Головин
    Александр Головин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По данным Sky Sport Italia, туринцы провели переговоры с агентом игрока и согласовали с ним контракт еще несколько недель назад.

    Переговоры с ЦСКА еще не начинались.

    Ранее сообщалось, что «армейцы» требуют за Головина 25 миллионов евро, тогда как «Ювентус» предлагает около 18 миллионов плюс бонусы.

    В Италии полагают, что после стартового матча ЧМ ЦСКА захочет поднять запрашиваемую за игрока сумму.

    Испанская Marca утверждает, что в услугах Головина также заинтересована «Барселона», однако каталонцы будут вести переговоры по россиянину, только если не смогут договориться с «Аяксом» по трансферу хавбека Френки де Йонга.

    В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

  • По теме
  • Неожиданный голевой праздник от сборной России
  • Вчера в 21:17
    •
  • Прогноз
  • Египет – Уругвай
  • 1,62
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    Самые экономичные гибриды 2018 годаСамые крутые концепты автосалона в Женеве-2018
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Салах не сотворит чуда
  • Египет – Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Преступление и наказание для сборной Египта
  • Египет – Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2,02
    •
  • Что принесет встреча аутсайдеров группы?
  • Марокко – Иран. Прогноз и ставки
  • 1,45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фернандо Йерро — свой человек для игроков сборной Испании Футбол Йерро может стать Зиданом сборной ИспанииРеакция прессы на приход нового наставника в сборную Испании Вчера в 23:530
  • 20:27
    • Денис Черышев: Впереди два тяжелых матча
  • 20:12
    • Черчесов: Мы доказали, что хотим быть достойными хозяевами ЧМ
  • 07:47
    • Жирков: Не знаю, был ли Головин лучшим на поле
    Фотогалерея ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0Сборная России начала домашний чемпионат мира с разгромной победы над сборной Саудовской Аравии 5:0. Фотогалерея Вчера в 20:10
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Донской против Гаске
  • 5,12
    •
  • 00:10
    • Замены Черчесова себя прекрасно оправдали, отметил Моуринью
  • 23:53
    • Кутепов: Не растрачивали силы на пустую беготню, а ждали ошибок соперника
  • 23:41
    • Головин: Слухи о переходе в другой клуб отложил в сторону
    Тимо Вернер Футбол ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 5Пятая часть рейтинга молодых талантов, которые могут зажечь на чемпионате мира в России Вчера в 19:360
  • 19:04
    • Врач «Динамо»: Для Дзагоева чемпионат мира закончен
  • 16:36
    • Моуринью: Ожидания от сборной России невысоки
  • 15:02
    • «Краснодару» интересен футболист «Порту»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие