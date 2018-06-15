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    Фернандес: Соперник не был слаб, славное начало

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    Защитник сборной России Марио Фернандес остался доволен результатом матча группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес
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    «Славное начало. Результат к нам долго не шел, но теперь появился. Было крайне важно победить, и мы заслуженно выиграли.

    Соперник не был слаб. Они с минимальным счетом заканчивали последние матчи. Крупного результата добились мы сами.

    Черчесов показывал нам на видео, как играет Саудовская Аравия. Много атакует, но не настолько хороша в защите. Мы этим и воспользовались.

    Россия — фаворит группы? Не знаю. Все-таки у нас еще впереди и Египет, и Уругвай. Надо смотреть, как сложится. Уругвай знаем чуть лучше», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

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