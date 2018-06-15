Бьелса продолжит карьеру в Англии

«Лидс» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Контракт английского клуба с 62-летним специалистом рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Бьелса известен по работе со сборными Аргентины, Чили и «Атлетиком». Он также тренировал «Марсель» и «Лилль».

«Я с радостью принял предложение стать главным тренером "Лидса". Мне всегда было интересно поработать в Англии. Варианты в этой стране у меня иногда возникали, но я всегда чувствовал, что нужно подождать, чтобы попасть в амбициозный клуб», — заявил Бьелса.

«Лидс» в минувшем сезоне занял 13-е место в Чемпионшипе.