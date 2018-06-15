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    Бьелса продолжит карьеру в Англии

    Лидс Чемпионшип Футбол Англии
    «Лидс» на своем официальном сайте объявил о назначении Марсело Бьелсы на пост главного тренера команды.

    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса
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    Контракт английского клуба с 62-летним специалистом рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

    Бьелса известен по работе со сборными Аргентины, Чили и «Атлетиком». Он также тренировал «Марсель» и «Лилль».

    «Я с радостью принял предложение стать главным тренером "Лидса". Мне всегда было интересно поработать в Англии. Варианты в этой стране у меня иногда возникали, но я всегда чувствовал, что нужно подождать, чтобы попасть в амбициозный клуб», — заявил Бьелса.

    «Лидс» в минувшем сезоне занял 13-е место в Чемпионшипе.

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